الملك ومحمد بن زايد.. علاقة أبوية تؤكدها قبلة الجبين

المواطن- عبدالرحمن دياب

علاقة أبوية لا مثيل لها تجمع ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويقبل الشيخ محمد بن زايد رأس وجبين الملك سلمان عند حضوره إلى الرياض لمقابلته في زيارات متتالية ، حيث يعتبر خادم الحرمين الشريفين أبًا له ويكن له تقديرًا ومودة الإبن لأبيه .

و كان محمد بن زايد زار الرياض مؤخرًا للقاء الملك سلمان حيث بحث معه خادم الحرمين تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ومستجدات المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.







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