الملك يتسلم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان

المواطن - واس

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.

وسلَّم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- معالي وزير الداخلية بجمهورية أذربيجان الفريق أول راميل أوسوبوف، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم.

وقد نقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تحيات وتقدير فخامة رئيس جمهورية أذربيجان، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لفخامته.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.







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