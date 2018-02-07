الملك يرعى سوق عكاظ في دورته الـ 12

المواطن - الرياض

صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – على رعاية سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة التي ستقام في محافظة الطائف خلال شهر شوال القادم بإذن الله.

أعلن ذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الاشرافية العليا لسوق عكاظ.

وثمن سموه الدعم والاهتمام الدائمين من مقام خادم الحرمين الشريفين للتراث الوطني بكل مجالاته، والذي توج برعايته (حفظه الله) لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي جمع جهود ومشاريع التراث تحت مظلة واحدة، وسيكون سوق عكاظ ضمن المبادرات الرئيسة والرائدة لهذا البرنامج، مبينًا سموه أن سوق عكاظ يحظى باهتمام خاص من مقام خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – نظرًا لأهميته التاريخية ومكانته السياحية والثقافية والاقتصادية.

وأعرب سموه عن تقديره البالغ لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على دعمه الكبير ومتابعته المباشرة للسوق، مبرزًا دور سموه في إحياء سوق عكاظ، وانتظامه، ووصوله إلى هذه المرحلة من التطور، حيث أصبح حدثًا رئيسًا مهمًا على المستويين المحلي والإقليمي يحظى بأعداد كبيرة من الزوار والمتابعين.

وأوضح سموه أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بدأت مبكرًا الإعداد لهذه الدورة، وهي الدورة الثانية التي تنظمها الهيئة بعد صدور الأمر السامي الكريم بإسناد تنظيم السوق للهيئة بالشراكة والتكامل مع إمارة منطقة مكة المكرمة، والجهات الحكومية الرئيسة، والمجتمع المحلي في محافظة الطائف، حيث سيتم البناء على ما تحقق لدورة العام الماضي من نجاح وتميز بتعاون ودعم جميع الشركاء.

وأبان أن دورة هذا العام التي ستفتتح الأربعاء 13/10/1439هـ الموافق 27/6/2018م ستحفل بالعديد من الفعاليات الجديدة، وستشهد عددًا من المبادرات والمشاريع التي ستطلق بالتزامن معها، وقد بدأت اللجان العاملة في السوق في تطوير الفعاليات وزيادتها حيث ستشهد الدورة الثانية عشرة أكثر من 150 فعالية، كما تم تطوير مسابقات وجوائز سوق عكاظ لتشمل هذا العام جائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب، بالإضافة الى 14 جائزة ومسابقة أخرى تبلغ جوائزها 2.500.000 ريال، وسيتم الإعلان عن ضوابط وشروط المسابقات والجوائز خلال الأسبوع القادم بمشيئة الله.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على الإعداد لدورة هذا العام من خلال عدد من ورش العمل التحضيرية بمشاركة المختصين من المسؤولين والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، مؤكدًا على أن الهيئة ومنذ تأسيسها حريصة كل الحرص على إشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع العامة والخاصة لتقديم تصوراتهم وأفكارهم وتطلعاتهم بما يخدم البناء المؤسسي وتقديم الرؤى التي يشارك فيها المجتمع.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الحادية عشرة لسوق عكاظ تجاوزت 100 فعالية متنوعة معظمها فعاليات تفاعلية بمشاركة الجمهور مما أدى إلى رفع مستوى رضا الزوار الذي تجاوز 824.000 زائر بزيادة أكثر من 100% عن الدورة العاشرة.







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