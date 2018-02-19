الملك يستعرض مجالات التعاون المشترك مع وزيرة خارجية هولندا

المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزيرة الخارجية ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بمملكة هولندا سيخريد كاخ.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول مجالات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة إلى مجمل الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا عبد العزيز بن عبد الله أبو حيمد، وسفير هولندا لدى المملكة يوست رينتشيس.







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