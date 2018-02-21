المملكة الـ57 عالميًّا في مؤشر مدركات الفساد

المواطن- الرياض

أعلنت منظمة الشفافية الدولية، اليوم الأربعاء، عن مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2017، حيث حلت المملكة في المرتبة الـ57 عالميًّا، من أصل 180 دولة حول العالم.

وتم جمع طريق مصادر بيانات من مؤسسات مستقلة متخصصة، أبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة البصيرة العالمية (IHS)، ومؤسسة برتسلمان ستيفتونغ، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU)، وشركة خدمات المخاطر السياسية (PRS).

وقال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة): إن المملكة تسعى للاستمرار في تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في كافة المجالات ومنها مكافحة الفساد.







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