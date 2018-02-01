المملكة تسعى لاستيراد 715 ألف طن من قمح الطحين الصلد

المواطن ـ واس:

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها الأولى لهذا العام (2018م) لاستيراد كمية 715 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (أبريل-يونيو2018).

وبيّنت أنَّ ذلك بواقع 12 باخرة موزعة على موانئ المملكة بواقع 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن “طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن”.







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