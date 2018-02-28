المملكة تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للحياة الفطرية الأحد المقبل

المواطن - الطائف

تشارك المملكة، ممثلة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للحياة الفطرية، والذي يوافق 3 مارس 2018م، تحت شعار “القطط الكبيرة.. مفترسات تحت التهديد”.

وبحسب ما أعلنته الأمانة العامة للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض سايتس، حيث يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، فعاليات اليوم العالمي للحياة الفطرية التي تقيمها الهيئة في مقر جامعة الطائف لتسليط الضوء على ما تواجهه المفترسات من خطر، وخاصة النمر العربي كالصيد والقتل والاتجار غير النظامي وانحسار فرائسها وبيئتها الطبيعية.







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