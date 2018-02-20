المنافسة تشتعل على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي

المواطن - محمد سمعه

لا يزال الصراع مستمراً وبشراسة على ترتيب الدوري المصري؛ وذلك بعد فوز الأهلي الكبير على نادي النصر بخماسية دون رد في إطار لقاءات الجولة ال25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وشهدت مباريات الأمس من الدوري المصري الممتاز فوز الزمالك على مضيفه بتروجيت في السويس بثلاثية مقابل هدف، حيث نجح الزمالك في تحسين مركزه في ترتيب الدوري المصري ليصل إلى المركز الثالث.

ونجح الأهلي في الانفراد بصدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة وبفارق 20 نقطة كاملة عن النادي الإسماعيلي صاحب المركز الثاني.

ويريد النادي الأهلي البقاء في المركز الأول في ترتيب الدوري المصري؛ وذلك من أجل نيل لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي وللمرة ال40 في تاريخ المارد الأحمر.

ونجح المدرب حسام البدري في تطوير أداء الأهلي فنيًا وبدنيًا مع الاعتماد على العناصر المناسبة للفوز والبقاء في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

أما الزمالك فنجح في تحقيق نتائج إيجابية، حيث حقق 4 انتصارات متتالية تحت قيادة مديره الفني إيهاب جلال ليصعد إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري.

وسيكون الإسماعيلي في مأزق حقيقي بسبب مركزه في ترتيب الدوري المصري، خاصة أن الدراويش مهدد بفقدان المركز الثاني لصالح الزمالك.

وخسر الإسماعيلي أول أمس من نادي إنبي بنتيجة هدفين دون رد في مباراة جعلت رصيد الإسماعيلي يتوقف عند 46 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري.

ويذكر أن موقف نادي النصر أصبح صعبًا للغاية في ترتيب الدوري المصري حيث يحتل المركز ال18 والأخير برصيد 14 نقطة ويقترب من الهبوط إلى دوري الممتاز ب في مصر.

أما بالنسبة لنادي المصري البورسعيدي فسيحاول الفوز في مبارياته المؤجلة وذلك من أجل الحصول على المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري قبل نهاية الموسم.

يريد المصري الصعود إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري وذلك من أجل التأهل إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.







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