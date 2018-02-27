المنتخب السعودي يُنهي استعداداته لمواجهة العراق

المواطن – مروة نبيل

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استعداداته لمواجهة نظيره العراقي وديًّا، يوم غد الأربعاء، على ملعب البصرة الدولي، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، حصة تدريبية على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”، استعدادًا لمباراة العراق بعد رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الحظر عن استقبال الملاعب العراقية للقاءات الودية.

وبدأت الحصة التدريبية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، بتمارين الإحماء، بعدها طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية التي يسعى لتنفيذها خلال مباراة العراق، قبل أن تختتم بمناورة على نصف مساحة الملعب.

وقبل مباراة الغد، تقابل منتخبا السعودية والعراق في 32 مباراة من قبل في كافة البطولات، نجح الأخضر في تحقيق الفوز في 10 مواجهات، وهُزم في 14 لقاء، في حين انتهت 8 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

وخاض المنتخب السعودي الأول مباراة ودية أمام مولدوفا، مساء أمس الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ونجح الأخضر في الفوز بثلاثية دون رد سجلها، عمر هوساوي في الدقيقة التاسعة، تيسير الجاسم في الدقيقة 57، واختتم مهند عسيري الأهداف قبل نهاية اللقاء بدقيقتين.







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