“المواطن” ترصد ردود فعل الإعلاميين على بطولة المملكة للبلوت

المواطن - مروة نبيل

نال قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، الذي أصدره، اليوم الخميس، بتنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس هيئة الرياضة، خلال شهر أبريل المقبل، قبولًا واسعًا لدى الوسط الرياضي السعودي.

وفور الإعلان عن تنظيم بطولة المملكة للبلوت تفاعل رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، والإعلاميون السعوديون مع هذا الخبر، بطريقتهم الخاصة، حيث دشنوا هاشتاقًا يحمل اسم بطولة المملكة للبلوت وحقق تفاعلًا كبيرًا.

ورصدت “المواطن” أبرز ردود فعل الإعلاميين عبر هاشتاق بطولة المملكة للبلوت الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا بالمملكة بعد تدشينه بوقت قصير، وتفاعل تركي آل الشيخ مع هاشتاق بطولة المملكة للبلوت وكتب: “الأول في المملكة والثاني عالمياً يا stc”.

وقال الإعلامي بتال القوس: “البلوت إرث اجتماعي سعودي، وإعلان بطولة لها، حدث سيفتح الأبواب لكثير من النقاشات.. الجوائز قيمة والبطولة تستحق هذا الصخب الذي رافق إعلانها.. بل إن الصخب جزء من البلوت نفسها”.

وتابع بتال القوس في هاشتاق بطولة المملكة للبلوت قائلًا: “يا الله يا أهل البلوت والتحديات والمجالد في الاستراحات.. ورونا مهاراتكم. صار عندكم دوري وجوائز”.

وعلق الإعلامي فهد الروقي قائلًا: “كل شعوب الأرض تهتم بألعابها الشعبية وتقيم لها المسابقات في أجواء تنافسية حماسية فكرة رائدة أرجو أن تعمم على بقية الألعاب الشعبية الأخرى”.

وأضاف الروقي عبر هاشتاق بطولة المملكة للبلوت قائلًا: “من المتوقع أن تصدر قريبًا شروط وطريقة التسجيل في البطولة، الخبر المؤكد أنها لجميع الأعمار”، وتابع الكاتب سامي القرشي: “فكرة رائعة كلعبة شعبية فكرية يجب الاهتمام بها، ويحسب للهيئة مبادرتها”.

الإعلامي الرياضي بندر الشهري تفاعل مع هاشتاق بطولة المملكة للبلوت قائلًا: “أتوقع إقبالًا ونجاحًا كبيرين لهذه البطولة مجتمعنا عاشق لها ولدينا محترفون فيها”، وقال الإعلامي عبدالرحمن الفريح: “من الآن أقولها بثقة: المركز الأول محجوز لي وسأترك للآخرين المراكز الأخرى”.

وكتب الإعلامي فواز الشريف: “بطولة المملكة للبلوت هي خطوة مجتمعية أخرى تصنعها الهيئة العامة للرياضة، وتقدمها لتكون شراكة فعلية وحقيقية مع الناس في تفاصيل حياتهم اليومية وجعل الأشياء البسيطة ذات قيمة ومعنى”.

وتفاعل الأسطورة الهلالية سامي الجابر مع هاشتاق بطولة المملكة للبلوت وقال: “أحلى شي ما فيها الحكم ما حسب لنا بلنتي ولا هدفكم تسلل إذا غشيم تأكل على رأسك بدون أعذار”.

ووافق تركي آل الشيخ، على تنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من 4 – 8 أبريل القادم بمركز أبسك للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض.

ووجّه آل التركي الاتحاد للرياضات الإلكترونية والذهنية بالبدء في إعداد كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم هذه البطولة، التي تصل جوائزها إلى أكثر من مليون ريال، بواقع نصف مليون ريال للفائز بالمركز الأول، وسينال صاحب المركز الثاني 250 ألف ريال، والمركز الثالث 150 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الرابع على 100 ألف ريال.

كما أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قرارًا يقضي بتعيين اللاعب السابق شويش الثنيان مديرًا للبطولة، وذلك وفقًا للحساب الرسمي لهيئة الرياضة على “تويتر”.

وسيتم استقبال الراغبين في التسجيل لمنافسات البطولة عبر رابط موقع البطولة الذي سيتم الإعلان عنه اعتبارًا من يوم الأحد القادم، بالإضافة للتسجيل في مقر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية ومكاتب الهيئة العامة للرياضة في مناطق المملكة.







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