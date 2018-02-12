“المواطن” توثق بالصور تدشين أكاديمية STC والبياري يؤكد: الأهم الاستثمار في الإنسان

المواطن - فهد الدوسري - تصوير : عبدالإله الخيبري - الرياض

وثقت “المواطن” حفل تدشن أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأحد، أكاديمية STC للتعليم والتدريب الرقمي.

والأكاديمية هي إحدى مبادرات شركة الاتصالات السعودية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير المهارات الرقمية والقيادية للمجتمع، وتمكين الخدمات الإلكترونية في المملكة في القطاعين الحكومي والخاص.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC، الدكتور خالد بن حسين البياري، أنّ هناك تغيرات ضخمة في اقتصاديات العالم خصوصًا في هذا الوقت، موضحًا أن التقنية تسعى في تغيير أساسيات القطاعات المختلفة من القطاع البنكي والزراعي والنقل والتعليم والصحة، وبالتالي من المهم لشركات الاتصالات التي عادة ما توفر البنية التحتية لكل ما يحدث من تغير تقني أن تواكب التغير.

وأكد البياري، في تصريحات إلى “المواطن“، على هامش تدشين أكاديمية STC للتعليم والتدريب الرقمي في برج رافال، حيث مقر الأكاديمية في مدينة الرياض، أنه يمكن الاستثمار في الشبكات والمنصات، ولكن الأهم هو الاستثمار في الإنسان والمعرفة، وبالتالي جاءت فكرة أكاديمية STC، والتي تحرص أن تكون صرح للمعرفة الرقمية في المملكة.

وأضاف أن “طموحاتنا كبيرة والتي نستطيع من خلالها أن نساهم في التحول للاقتصاد الرقمي وزيادة الفعالية في الاقتصاد وما إلى ذلك من خلال استخدام التقنيات المختلفة”.

وتابع: “تحقيق الطموحات يتطلب مهارات جديدة، وبالتالي هدفنا في الأكاديمية أن نعيد تهيئة وتأهيل قيادات الشركة، وموظفيها للعصر الجديد”.

يذكر أن الأكاديمية تعد إحدى مبادرات شركة الاتصالات السعودية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير المهارات الرقمية والقيادية للمجتمع، وتمكين الخدمات الإلكترونية في المملكة في القطاعين الحكومي والخاص.







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