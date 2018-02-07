الموافقة على مشروع أنبوب نفطي من البصرة إلى العقبة

المواطن- متابعة

وافقت الحكومة الأردنية على مشروع أنبوب نفط من البصرة أقصى جنوب العراق إلى ميناء العقبة أقصى جنوب الأردن.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن مجلس الوزراء وافق على اتفاق إطار، بخصوص مشروع مد أنبوب النفط، سيتم توقيعه بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط العراقية.

ويهدف المشروع إلى مد خط أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي الأردن إلى ميناء العقبة وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته من النفط.

وفي سياق متصل، أكد صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية “الأهمية الاقتصادية لمشروع أنبوب النفط العراقي (البصرة- العقبة) بتزويد المملكة بحوالي 150 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام، وبناء خزانات بسعة 7 ملايين برميل، وإقامة ميناء لتصدير النفط العراقي في العقبة”.







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