المياه الوطنية تقترب من إنهاء مشاريع الخدمات البيئية بغرب وجنوب الرياض

المواطن - الرياض

تسعى شركة المياه الوطنية لبذل المزيد من الجهود المتسارعة لتنفيذ خططها الاستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية.

واستناداً إلى مبادراتها المعدة مسبقاً الداعمة لبرنامج التحول الوطني 2020 وامتداداً للتوجيهات الكريمة الصادرة بشأن حل مشكلة الصرف الصحي لأحياء غرب وجنوب مدينة الرياض، فقد قامت الشركة منتصف شهر رمضان الماضي من العام 1438هـ بتدشين باكورة مشاريعها وذلك ضمن برنامجها للتطوير البيئي الخاص بالخدمات البيئية وذلك بتوقيع عدد من العقود الخاصة بإنشاء خطوط وشبكات وتوصيلات الصرف لعدد من أحياء غرب وجنوب مدينة الرياض بمدة تنفيذ تصل إلى 28 شهراً تبدأ منذ استلام المقاول للتنفيذ بهدف رفع الضرر البيئي الذي لحق بسكان هذه الأحياء التي تعاني من ارتفاع في منسوب المياه السطحية.

وذكرت المياه الوطنية أنه وبعد مرور 7 أشهر من بداية تعميد المقاولين لإنشاء خطوط وشبكات الصرف الصحي في أحياء غرب وجنوب مدينة الرياض أن هناك تقدماً ملحوظًا وخطوات متسارعة لإنشاء هذه المشاريع على الرغم من أنها تعتبر من المشاريع الحيوية التي تتعلق بالبنى التحتية التي تستلزم مدداً زمنية طويلة نسبياً لإنشائها.

وأضافت الشركة أن معدل إنجاز مشروع الصرف الصحي في مخطط اللؤلؤة قد بلغ ما نسبته 60%، ومن المتوقع الانتهاء من كامل المشروع في منتصف العام الجاري 2018م بإذن الله، وفيما يتعلق بحي طويق المعروف بمخطط الموسى فقد بلغ معدل إنجاز مشاريع خطوط وشبكات الصرف بهذا الحي ما نسبته 27% هذا بالإضافة إلى عدد من مشاريع الصرف الصحي في حي لبن والتي بلغ معدل إنجاز العمل فيها ما يقارب 21%.

وأشارت إلى أنها تقوم بالرقابة الدورية على تنفيذ مشاريعها من قبل المقاولين المعتمدين لديها وذلك للحفاظ والتأكيد على جودة التنفيذ والتسليم وفق الموعد المحدد.

إضافة إلى ذلك وفي سبيل المحافظة والعناية بعملائها الكرام في هذه الأحياء تقوم شركة المياه باتخاذ إجراءات مؤقتة لرفع الضرر البيئي بتخصيص صهاريج مجانية تعمل على نزح مياه الصرف من المواقع والعقارات المتضررة بعدد 2100 صهريج سحب شهرياً لمخطط اللؤلؤة جنوب الرياض وعدد (2089) صهريجًا بمخطط الموسى وحي لبن غرب الرياض وذلك كحل مؤقت لحين الانتهاء من تنفيذ المشاريع بشكل كامل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :