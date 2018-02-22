المياه تُحذر من عمليات نصب واحتيال باسمها

المواطن- الرياض

وجهت شركة المياه الوطنية تحذيرات من عمليات نصب واحتيال ومطالبات مالية تصل إلى المستفيدين باسم قطاع المياه.

وأكدت المياه في بيان لها أن: “المطالبات المالية لدينا لا تتم إلا عبر قنوات السداد الرسمية”، مشددةً على أنها ستلاحق من ينتحلون اسمها قانونيًا عبر الجهات الرسمية المختصة.

‏وتابعت شركة المياه في تحذيرها: “عملاؤنا الكرام، نأمل منكم تجاهل أي مطالبات مالية تصلكم من جهات أُخرى باسم القطاع، ونشدد على ضرورة الحذر والانتباه من عمليات النصب والاحتيال، إذ إن المطالبات المالية لدينا لا تتم إلا عبر قنوات السداد الرسمية كما نؤكد بأنه سيتم ملاحقة فاعليها قانونياً عبر الجهات الرسمية المختصة”.







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