النادي الأهلي السعودي يُحقق 3 أرقام مميزة في دوري أبطال آسيا

المواطن – مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي السعودي بتحقيق الفوز على نظيره تراكتور تبريز الإيراني؛ ليحصد أول ثلاث نقاط في أولى مباريات دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وحقق النادي الأهلي السعودي عدة أرقام مميزة من فوزه على تراكتور تبريز الإيراني في دوري أبطال آسيا، ضمن منافسات الجولة الأولى.

تمكن النادي الأهلي السعودي من احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، خلف فريق الجزيرة الإماراتي الذي تصدر الترتيب بعد فوزه على الغرافة القطرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان النادي الأهلي السعودي يسعى جاهدًا لتحقيق الفوز على تراكتور تبريز الإيراني حتى يكون في وضعية مناسبة قبل مواجهة فريق الجزيرة الإماراتي في ثاني جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، الأسبوع المقبل.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي السعودي، مهند عسيري، في إنهاء صيامه التهديفي في بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في شباك تراكتور تبريز الإيراني.

ويغيب نجم النادي الأهلي السعودي مهند عسيري عن التهديف في بطولة دوري أبطال آسيا منذ هدفه في شباك الجيش القطري، ضمن منافسات دور المجموعات في أبريل عام 2016.

واستطاع النادي الأهلي السعودي في الحفاظ على نظافة شباكه أمام تراكتور تبريز الإيراني خارج ملعبه، وهو الأمر الذي يتحقق للمرة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا منذ مباراة ناسف كارشي الأوزبكي التي أُقيمت في مايو 2015، وانتهت بالتعادل السلبي.

وأفسد أرقام النادي الأهلي السعودي المميزة بعد فوزه على تراكتور تبريز الإيراني في دوري أبطال آسيا 2018، إصابة مدافع الفريق الأول محمد آل فتيل بكسر في عظمة المرفق، وخروجه بعد مرور 7 دقائق فقط.

يُذكر أن مباراة النادي الأهلي السعودي وتراكتور تبريز أُقيمت على ملعب السيب الرياضي في العاصمة العمانية، حيث إن الأندية الإيرانية تستضيف الفرق السعودية في مسقط، فيما اختار الراقي مواجهتهم في الإمارات.







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