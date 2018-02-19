النادي الأهلي يواصل تفوقه على الجزيرة ويتصدر مجموعته

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة النادي الأهلي والجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018، بتحقيق الراقي لفوز غالٍ على فخر أبو ظبي بهدفين مقابل هدف.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبكرًا، حيث نجح تيسير الجاسم في هز شباك الجزيرة الإماراتي بعد مرور 10 دقائق فقط على انطلاق أحداث الشوط الأول من اللقاء الآسيوي، الذي أُقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة”.

وشهد الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي والجزيرة الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا تألقًا شديدًا من حارس مرمى الراقي ياسر المسيليم الذي تصدى لأكثر من هجمة خطرة، أبرزها رأسية رومارينهو وتسديدة سالم راشد.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 70 من أحداث الشوط الثاني، وقام نجم الراقي مهند عسيري بتسديدها، لتُصبح النتيجة 2/ 0 لصالح النادي الأهلي.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة والمنتخب الإماراتي علي مبخوت في تقليص الفارق وهز شباك النادي الأهلي في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز الراقي بهدفين لهدف ويحصد العلامة الكاملة بعد فوزه في أول لقاء على حساب تراكتور تبريز الإيراني.

وأصبح رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 6 نقاط ليتصدر بهم المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2018، فيما تجمد رصيد الجزيرة الإماراتي عند 3 نقاط، ليحتل بهم المركز الثاني.

يُذكر أن النادي الأهلي سبق وواجه فريق الجزيرة الإماراتي 3 مرات من قبل في دوري أبطال آسيا، ونجح في تحقيق الفوز في جميع اللقاءات.







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