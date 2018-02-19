النادي الأهلي يُسجل الهدف الثاني في مرمى الجزيرة

المواطن - مروة نبيل

أضاف النادي الأهلي الهدف الثاني في مرمى الجزيرة الإماراتي في الدقيقة 70، عن طريق ركلة جزاء أحرزها نجم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مهند عسيري.

وكان النادي الأهلي قد نجح في هز شباك الجزيرة الإماراتي مبكرًا، حيث سجل قائد الراقي تيسير الجاسم هدفًا في مرمى فخر أبو ظبي بعد مرور 10 دقائق فقط على انطلاق اللقاء الآسيوي.

وشهد الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي والجزيرة الإماراتي تألقًا من حارس مرمى الراقي ياسر المسيليم الذي تصدى لأكثر من هجمة خطرة، أبرزها رأسية رومارينهو وتسديدة سالم راشد، ولعب دورًا كبيرًا في خروج الشوط الأول بهذه النتيجة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.







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