النادي الأهلي يُعزز صدارة ترتيب الدوري المصري

المواطن – مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تألقه بالمسابقة المحلية بالفوز على الداخلية بثلاثية دون رد، ليُعزز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بتحقيق الفوز على نظيره الداخلية بثلاثية نظيفة، سجلها مروان محسن ووليد سليمان والمغربي وليد أزارو، ليُحافظ المارد الأحمر على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي والداخلية بالتعادل السلبي بين الفريقين، إلا أن لاعبي المارد الأحمر انتفضوا في الشوط الثاني من المباراة ونجحوا في تسجيل ثلاثية خلال آخر 30 دقيقة من اللقاء، ليُحافظوا على فارق النقاط مع الزمالك صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

ويُعتبر الهدف الذي سجله مروان محسن في مباراة النادي الأهلي والداخلية هو الأول له في المسابقة المحلية منذ 14 شهرًا، حيث إنه تعرض في يناير 2017 لقطع بالرباط الصليبي في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، ليفتح الطريق أمام المارد الأحمر للابتعاد بفارق النقاط في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

واستطاع النجم وليد سليمان ممارسة هوايته المفضلة بتسجيل أهداف النادي الأهلي في اللقاءات الحاسمة قبل أن يتم تغييره أمام الداخلية، فيما أمن المغربي وليد أزارو صدارة المارد الأحمر لجدول ترتيب الدوري المصري وانفرد بصدارة هدافي البطولة المحلية.

وينفرد النادي الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 72 نقطة، من 27 مباراة، استطاع خلالها تحقيق الفوز في 23 مباراة، والتعادل في 3 مواجهات، ولم يخسر سوى مرة واحدة أمام مصر المقاصة.







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