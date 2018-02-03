النصرة تتبنى إسقاط المقاتلة الروسية في إدلب.. وموسكو ترد

المواطن- متابعة

أعلنت جبهة النصرة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الروسية في إدلب شمالي سوريا.

وقبل قليل، قالت وزارة الدفاع الروسية: إن ضربة جوية روسية من سلاح بالغ الدقة لم يتم الكشف عنه، قتلت نحو 30 مسلحًا في منطقة بمحافظة إدلب السورية، حيث أسقطت طائرة روسية

وأوضحت الوزارة أن إحدى طائراتها، من طراز سوخوي-25، أسقطت في إدلب، السبت، وأن الطيار قتل خلال “معركة” بعد أن قفز بمظلة.

ولقي طيار روسي مصرعه، في سوريا بعد أن قفز بالمظلة في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية، إثر تدمير طائرته في الجو خلال عملية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.







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