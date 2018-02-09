النصر السعودي يعلن إصابة فوزير

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر السعودي عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي محمد فوزير، لفحوصات طبية لتعرضه لإصابة في ديربي الرياض.

وقال النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يخضع لاعب النصر الكابتن محمد فوزير الليلة لكشف طبي لموضع الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق مساء أمس أمام الهلال”.

وتابع حساب نادي النصر السعودي على “تويتر”: “يأتي ذلك بإشراف ومتابعة من شريك النادي الطبي مركز فزيوفت للعلاج الطبيعي وقياس الأداء”.

وكان محمد فوزير قد شارك في مباراة نادي النصر السعودي والهلال التي أُقيمت، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وسجل محمد فوزير هدف نادي النصر السعودي الثاني في مرمى الهلال في الدقيقة 24 من أحداث الشوط الأول، ولكن نجح الوافد الجديد المغربي أشرف بن شرقي في تسجيل هدف التعادل للزعيم في الدقيقة 88.

وبعد مباراة النصر السعودي والهلال في الجولة الـ21، استمر العالمي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

ووصل رصيد الهلال بعد مباراة النصر السعودي ضمن منافسات الجولة الـ21، لـ43 نقطة مُحتلًا بهم صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ليواصل الانفراد بالمقدمة ولكن تقلص الفارق بينه وبين النادي الأهلي لنقطتين فقط.







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