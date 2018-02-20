النصر يعلن مدة غياب سعد سهيل

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تفاصيل إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، العماني الدولي سعد سهيل.

وقال حساب النصر على “تويتر”: “أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب العُماني سعد سهيل وجود شد في عضلة الساق الخلفية يحتاج معها للراحة والعلاج لمدة يومين، وسوف يبدأ الكابتن سعد بالتأهيل تحت إشراف شريك النادي الطبي مركز فزيو فت”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لملاقاة نظيره الباطن، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد غد الخميس، وبذلك لن يلحق سعد سهيل بهذه المواجهة الهامة في مشوار العالمي.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب النتائج والمستوى في منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الماضية، حيث تعادل إيجابيًّا مع الهلال في الجولة الـ21، قبل أن يخسر بثلاثية في الجولة الـ22 من الباطن.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، جمعهم من 21 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 6 مواجهات.

يُذكر أن مجلس إدارة نادي النصر كان قد قرر إلغاء عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب غوستافو كونتيروس، آخر شهر يناير الماضي، وتعاقد مع المدرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش بدلًا منه.







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