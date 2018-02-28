النفط يتراجع لأول مرة في 5 جلسات بسبب الدولار

النفط يتراجع لأول مرة في 5 جلسات بسبب الدولار

2018/02/28
الساعة 3:02 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن- متابعة

انخفضت أسعار النفط مسجلة أول تراجع في 5 جلسات، مع تعرضها لضغوط من صعود الدولار الأميركي وتوقعات بأن بيانات أسبوعية مرتقبة ستظهر زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 87 سنتًا، أو 1.29%، لتبلغ عند التسوية 66.63 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 90 سنتًا، أو 1.41%، إلى 63.01 دولار للبرميل.

وقبل تراجعها سجلت سوق النفط أربع جلسات متتالية من المكاسب.

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