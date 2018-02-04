النقل تفتتح حركة السير بطريق العارضة – أبو عريش

المواطن- نايف عقيلي- جازان

افتتح فرع وزارة النقل بجازان حركة السير بطريق العارضة – أبو عريش، وذلك بعد إنهاء العمل على ازدواجه وتهيئة وسائل السلامة الضرورية بالتنسيق مع المديرية العامة للمرور في المنطقة.

ويكتسب الطريق أهمية حيوية بالغة، فهو إلى جانب كونه يربط بين محافظتي أبو عريش والعارضة، يخدم المستفيدين من المدينة الصناعية بمحافظة أبو عريش، وقاصدي المستشفى العسكري ومستشفى أبو عريش العام، كما يخدم قوات الجيش في المنطقة.

وقد نفذ هذا الجزء كوصلة مستحدثة من أعمال مشروع إصلاح المسارات الحالية للطريق بطول 9 كيلومترات للمسارين، وبعرض 11.8 متر ليرتبط مباشرة بازدواج طريق بلدية أبو عريش.

وكانت وزارة النقل قد كلّفت مقاولاً آخر باستكمال أعمال الازدواج المتبقية خلال شهرين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، بعد تعثّر المقاول السابق وتقصيره في إنهاء المشروع.

يُذكر أن منطقة جازان شهدت عدداً من زيارات مسؤولي وزارة النقل خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضمن نهجها الحالي في الوقف على المشاريع المتعثرة ومعالجتها بالسحب من المقاولين أو إيجاد الحلول للعوائق المتعلقة بأطراف أخرى، وذلك في إطار حرصها على مواجهة الإهمال في تنفيذ المشاريع أو تأخّرها.







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