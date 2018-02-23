النمر يفند العلاقة بين البصل وشحم الخروف والكولسترول.. مفهوم خاطئ

المواطن- الرياض

تنتشر بعض العادات الغذائية غير الصحيحة بين المواطنين، حيث يدعي البعض نفعها في علاج السمنة أو النحافة وأحياناً التأثير على الكولسترول، ومن هذه العادات تناول البصل مع شحم الخروف، بدعوى تقليل الكولسترول الضار.

وفي هذا السياق نفى الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الشائعة المتداولة بأن تناول البصل مع شحم الخروف يقلل من خطر الكولسترول الضار.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: مفهوم خاطئ بأن أكل البصل مع شحم الخروف يحرق الكولسترول الضار ويحوله لكولسترول مفيد”.







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