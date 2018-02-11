النيابة العامة تستقبل طلبات النساء لشغل وظيفة ملازم تحقيق

المواطن - الرياض

بدأت النيابة العامة قبول طلبات شغل عدة وظائف نسائية شاغرة على كادر أعضاء النيابة العامة بمرتبة (ملازم تحقيق).

وأشارت النيابة العامة إلى أن التقديم متاح خلال الفترة من 25 / 5 – 15 / 6 / 1439 هـ عبر الرابط التالي ( هنا )

واشترطت النيابة العامة لشغل الوظائف النسائية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون حسنة السيرة والسلوك ومتمتعة بالأهلية اللازمة وحاصلة على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها أو أن تكون حاصلة على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها وفي حالة المعادلة أن تنجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

كما اشترطت النيابة العامة في المتقدمة أن تكون حاصلة على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد ولائقةً صحياً للخدمة وألا تكون قد حكم عليها بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقها قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليها اعتبارها وأن تجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.

ولفتت النيابة العامة إلى أنها ستطبق معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمات للعمل عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم ثم إجراء مقابلة شخصية بعد ذلك وعلى المتقدمة مراعاة الآلية التالية: التسجيل باستمارة التقديم على النيابة العامة الإلكتروني.







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