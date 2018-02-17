النيابة العامة: تشديد العقوبات بجرائم الاتجار بالأشخاص في حالتين

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة على تشديد العقوبات الخاصة بجرائم الاتجار بالأشخاص حال ارتكاب الجريمة ضد الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تنص على “تشدد العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص إذا ارتُكبت الجريمة ضد طفل أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وكانت النيابة العامة قد أكدت أمس الأول الخميس على تشديد العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص إذا ارتُكبت الجريمة ضد امرأة.







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