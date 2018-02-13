الهزاع يُجري عملية الرباط الصليبي بنجاح

المواطن - مروة نبيل

أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق والمنتخب السعودي هزاع الهزاع، اليوم الثلاثاء، عملية الرباط الصليبي الأمامي بنجاح.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لنجم الاتفاق هزاع الهزاع، مُشيرًا إلى أنه خضع لعملية الرباط الصليبي في لندن على يد الجراح العالمي المتخصص في الإصابات الرياضية الدكتور جوناثان لافال.

وكان هزاع الهزاع قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في منافسات دورة كأس الخليج العربي “خليجي 23″، التي أُقيمت في الكويت، وودع الأخضر منافساتها من دور المجموعات.

ومن المُتوقع أن يغيب هزاع الهزاع عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 لـ9 أشهر، للعلاج والتأهيل بشكل جيد قبل العودة مُجددًا إلى المستطيل الأخضر.

يُذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد وجه بإجراء عملية الرباط الصليبي لنجم الاتفاق هزاع الهزاع، في أي مركز متخصص في العالم فور إعلان تعرضه للإصابة.







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