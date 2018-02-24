الهلال الأحمر يكشف حصيلة اليوم.. عشرات البلاغات و18 انزلاقًا في المدينة

المواطن- الرياض

باشرت فرق الهلال الأحمر 38 بلاغًا لحالات مرضية وحوادث نتيجة هطول الأمطار في منطقة القصيم اليوم السبت.

وأوضح الهلال الأحمر في تغريدات له، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم مباشرة 58 بلاغ حادث مروري و54 بلاغًا لحالات مرضية نتيجة هطول الأمطار في المنطقة الشرقية.

كما باشرت الفرق التطوعية بالهلال الأحمر بالمسجد النبوي الشريف 54 حالة، وجميعها تم نقلها إلى المراكز الصحية بواسطة سيارات الإسعاف المتمركزة.

أما في المدينة المنورة، باشرت الفرق 18 حالة سقوط (انزلاق) تم نقل 15 حالة وإسعاف 3 بالموقع و7 حوادث مرورية، تم نقل 6 حالات ومعالجة حالة واحدة.







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