الهلال له ركلة جزاء.. ولاعب نادي النصر يستحق الطرد

المواطن – مروة نبيل

شهدت مباراة الهلال أمام نادي النصر التي أُقيمت، مساء اليوم الخميس، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، العديد من الحالات التحكيمية المُثيرة للجدل.

وقال المحلل التحكيمي عبدالعزيز الكثيري: “كان من المفترض على حكم مباراة الهلال والنصر طرد لاعب نادي النصر فرجاني سرجاني بعد تعمده الاعتداء على لاعب الهلال ياسر الشهراني في الدقيقة 41”.

وتابع الكثيري تصريحاته عن مباراة الهلال أمام نادي النصر لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “في الدقيقة 91 هناك ركلة جزاء لم تُحْتسب لصالح الهلال، بعد مسك مدافع نادي النصر سعد سهيل للمهاجم مختار فلاته داخل منطقة الجزاء”.

وانتهت مباراة الهلال أمام نادي النصر بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث نجح الزعيم في تحويل تأخره بهدفين لهدف أمام العالمي إلى تعادل في الوقت القاتل، ليحصد نقطة واحدة ويواصل تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأت مباراة الهلال أمام نادي النصر بشكل سريع، حيث نجح الوافد الجديد جونيور كابانانغا في تسجيل أول أهدافه بقميص العالمي في الدقيقة الثامنة، وعاد الزعيم سريعًا وسجل نيكولاس ميليسي هدف التعادل في الدقيقة 15 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ولم ينتظر العالمي سريعًا من أجل التقدم مُجددًا وأحرز النجم المغربي محمد فوزير الهدف الثاني في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل الزعيم عن طريق نجمه الجديد أشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من أحداث الشوط الثاني من لقاء الجولة الـ21.

وبعد مباراة الهلال أمام نادي النصر رفع الزعيم رصيده إلى 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ووصل رصيد العالمي لـ31 نقطة في المركز الثالث بالمسابقة المحلية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :