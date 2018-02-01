المواطن – مروة نبيل

أكد الناقد الرياضي عادل التويجري، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال دائمًا ما يُحقق نتائج إيجابية وانتصارات مع التحكيم الأجنبي.

وقال عادل التويجري: “الهلال مع الحكم الأجنبي يُحقق الانتصارات وبالأرقام.. التحكيم المحلي لم يكن جيدًا مع الهلال”، ليرد عليه الناقد الرياضي عبدالله بن زنان قائلًا: “الهلال خسر 13 نقطة بالحكم الأجنبي”.

وتابع التويجري خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “الموسم الماضي الهلال أكثر من لعب بالحكم الأجنبي وحقق الدوري.. يكفي أن جميع البطولات الهلالية الخارجية كلها بالحكم الأجنبي”.

وعلق عبدالله بن زنان قائلًا: “الهلال دائمًا المستفيد من أخطاء التحكيم”، ليُعلق الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري” قائلًا: “ربط انتصارات الأندية بشكل مشبوه بالحكم المحلي (كارثة)، وتدمر الحكم السعودي نهائيًّا”.







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