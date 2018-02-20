الهلال والاستقلال الإيراني.. طرد الحبسي وسلبية الزعيم الأبرز

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الهلال والاستقلال الإيراني، التي أُقيمت، مساء الثلاثاء، على ملعب إستاد السيب في العاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018، بخسارة الزعيم بهدف نظيف أحرزه عبدالله الحافظ بالخطأ في مرماه.

ونستعرض أبرز الأحداث التي شهدتها مباراة الهلال والاستقلال الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

حقق الزعيم رقمًا سلبيًّا في مباراة الهلال والاستقلال الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا؛ حيث لم ينجح لاعبوه في تسجيل أهداف خلال آخر 7 أشواط خاضها الزعيم في البطولة القارية.

وكان آخر هدف سجله لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات دوري أبطال آسيا في شباك أوراوا الياباني، في الشوط الأول من مباراة ذهاب نهائي البطولة القارية 2017، عن طريق لاعبه السوري عمر خربين.

بعد مباراة الهلال والاستقلال الإيراني اليوم، لم ينجح الزعيم في الفوز خلال المواجهات الخمس الأخيرة بمنافسات دوري أبطال آسيا، حيث تعادل في نصف نهائي البطولة 2017 بهدفين لكل فريق أمام بيرسبوليس الإيراني، قبل أن يتعادل إيجابيًّا في النهائي ويخسر في لقاء العودة.

وفي منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2018، افتتح الزعيم مواجهاته بالتعادل السلبي مع العين الإماراتي، وانتهت مباراة الهلال والاستقلال الإيراني اليوم بهزيمته ليواصل نتائجه السلبية في المسابقة الآسيوية.

خطأ علي الحبسي في مباراة الهلال والاستقلال الإيراني كلف فريق في إكمال لقاء دوري أبطال آسيا بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 67، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الحارس العماني الدولي لقيامه بلمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

وشهدت مباراة الهلال والاستقلال استحواذًا كبيرًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم وصلت لـ59.3%، مقابل 40.7% نسبة استحواذ للاعبي الفريق الإيراني، وذلك وفقًا للإحصائيات التي نشرها حساب دوري أبطال آسيا على “تويتر”.

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بـ11 تسديدة في مباراة الهلال والاستقلال الإيراني التي أُقيمت في العاصمة العمانية مسقط، وكان منها تسديدتان فقط على المرمى، وبلغت إجمالي تمريراتهم 497 تمريرة.

على الجانب الآخر، قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإيراني، بـ17 تسديدة في مباراة الهلال والاستقلال الإيراني، بينها 8 تسديدات على المرمى، ووصلت عدد تمريراتهم لـ346 تمريرة.

تشكيل رامون دياز في مباراة الهلال والاستقلال الإيراني تتسبب في توجيه انتقادات حادة للمدرب الأرجنتيني؛ لإجرائه عددًا من التغيرات في التشكيل الأساسي للفريق، خاصة اعتماده على مجاهد المنيع بدلًا من مختار فلاتة صاحب الخبرة، واللعب باللاعب علي آل بليهي كظهير أيسر وياسر الشهراني كظهير أيمن.

دفاع الزعيم في مباراة الهلال والاستقلال الإيراني اليوم لم يظهر بالمستوى المتوقع، واتسم أداؤه بالبطء، ولم يظهر النجم أسامة هوساوي بمستواه المعهود.

واستغل مدرب الفريق الإيراني تشكيل دياز في مباراة الهلال والاستقلال اليوم وبطء الدفاع واعتمد على سرعة لاعبيه والمرتدات.







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