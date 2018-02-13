الهلال والعين .. لمن ينحاز التاريخ في مواجهات الفريقين

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير الخليجية والعربية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى استاد جامعة الملك سعود‎ الذي يحتضن مباراة الهلال والعين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم للفوز على الفريق البنفسجي في مباراة الهلال والعين اليوم أملًا في تصدر المجموعة ببطولة دوري أبطال آسيا مبكرًا، خاصة أن اللاعبين يأملون تعويض خسارة النهائي النسخة الماضية.

ويُمني لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإماراتي النفس بالفوز في مباراة الهلال والعين اليوم لتصدر المجموعة الرابعة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزعيم وعلى أرضه ووسط جمهوره، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة على الصعيد المحلي والقاري.

ولا ينحاز التاريخ لأي من الفريقين قبل مباراة الهلال والعين اليوم حيث واجه الزعيم الفريق البنفسجي في 9 مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا من قبل، فاز النادي الإماراتي في 4 مواجهات، وحقق الهلال الفوز في 4 مباريات، وتعادلا في لقاء وحيد.

وكان التعادل الوحيد في مباراة الهلال والعين بذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، وانتهت وقتها المواجهة بالتعادل السلبي قبل أن ينجح الزعيم في الفوز على الفريق البنفسجي في لقاء العودة، وإقصائه من منافسات البطولة القارية.

يُذكر أن الهلال والعين يقعان في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا 2018 مع ناديي الاستقلال الإيراني، الريان القطري.







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