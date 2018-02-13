الهلال والعين يتعادلان سلبيًّا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الهلال والعين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحاول لاعبو الهلال والعين طوال أحداث الشوط الأول من مباراة دوري أبطال آسيا هز الشباك، ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل؛ ولم ينجح أي لاعب في إحراز هدف وفك اشتباك التعادل السلبي.

وأشهر حكم المباراة 3 بطاقات صفراء في الشوط الأول، حيث نال ثنائي الفريق البنفسجي محمد عبدالرحمن وكايو إنذارين في الدقيقتين 6 و39، وحصل لاعب الزعيم نيكولاس ميليسي على إنذار في الدقيقة 38.

وتُقام مباراة نادي الهلال والعين اليوم، ضمن منافسات أولى جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 على إستاد جامعة الملك سعود، الذي يحتضن أول لقاء للزعيم، وتُمني الجماهير الهلالية النفس بتحقيق الفوز وتصدر المجموعة الرابعة.







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