الهلال يكشف عن قميصه

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الطقم الذي سيرتديه الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في مباراة العين الإماراتي التي ستُقام، يوم غد الثلاثاء، على إستاد جامعة الملك سعود‎.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي صورة لقميصي الفريقين، وعلق عليها قائلًا: “سيرتدي فريق الهلال الأول لكرة القدم في مواجهة الغد الطقم الأزرق والأبيض، فيما سيخوض العين الإماراتي اللقاء بالطقم البنفسجي”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في خوض أول مباراة له على ملعب جامعة الملك سعود أمام العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، ويسعى لتحقيق الفوز في اللقاء من أجل تصدر المجموعة من أول جولة.

ويُمنّي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والجماهير أن يكون ملعب جامعة الملك سعود فألًا حسنًا عليهم في أول مباراة يخوضونها عليه أمام العين الإماراتي، حيث يسعون لتحقيق الفوز وتصدر المجموعة من أول جولة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا 2018 مع أندية الاستقلال الإيراني، الريان القطري، بالإضافة إلى فريق العين الإماراتي.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الهلال والعين التي ستُقام على إستاد جامعة الملك سعود حضورًا جماهيريًّا مميزًا، خاصة أن الجماهير الهلالية تأمل التتويج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا بعدما خسر النهائي الماضي أمام الفريق الياباني.







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