الهلال يُعلن قائمته الآسيوية رسميًّا

المواطن – مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2018، التي ستنطلق بعد أيام قليلة.

وجاءت قائمة الهلال الآسيوية كالتالي: علي الحبسي، عبدالله المعيوف، محمد الواكد، مروان الحيدري، محمد البريك، فيصل درويش، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، عبدالله الحافظ، علي آل بليهي، عبدالله الزوري، وياسر الشهراني.

وشملت قائمة نادي الهلال الآسيوية أيضًا كلًّا من: عبدالله عطيف، نيكولاس ميليسي، محمد كنو، عبدالملك الخيبري، مهند فلاته، سلمان الفرج، محمد الشلهوب، فهد الرشيدي، ماجد الندراني، ناصر الدوسري، ونواف العابد.

وضمت قائمة نادي الهلال في البطولة الآسيوية أيضًا كلًّا من” إيركويل سيروتي، أشرف بن شرقي، مجاهد المنيع، مختار فلاته، وياسر القحطاني.

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2018 عن وقوع نادي الهلال في المجموعة الرابعة مع أندية الاستقلال الإيراني، الريان القطري والعين الإماراتي.

وستستضيف الأندية الإيرانية الفرق السعودية في العاصمة العمانية مسقط، أما نادي الهلال فاختار الكويت كأرض محايدة للعب فيها أمام فريق الاستقلال.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفض لعب الأندية السعودية والإماراتية أمام نظيرتها القطرية على أرض محايدة خلال النسخة الجديدة من البطولة القارية.







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