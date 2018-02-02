الوزير العواد ناعيًا سراج عمر: أثرى الساحة الثقافية بالعطاءات المتميزة

المواطن- عبدالرحمن دياب

نعى وزير الثقافة والإعلام، عواد بن صالح العواد، الموسيقار الراحل سراج عمر.

وكتب الوزير العواد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “كان سراج عمر من رواد الفن السعودي في أعماله الفنية التي أثرت الساحة الثقافية بالعطاءات المتميزة”.

وتابع “دعواتنا له بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتُوُفي مساء اليوم الجمعة، الموسيقار السعودي سراج عمر بعد معاناة مع المرض.

وسراج عمر بدأ مشواره في الستينيات؛ لكن انطلاقته الحقيقية بدأت عندما غنى له محمد عبده عام 1966م في أغنية يا حبيبي أنستنا، وبعد ذلك مع طلال مداح وشكلا بعدها ثنائيًّا متجانسًا.

وسراج عمر هو عضو مؤسس في اتحاد الفنانين العرب وأول عضو سعودي سجلته جمعية المؤلفين والملحنين في باريس وعضو في المجمع العربي للموسيقى.

ويُعتبر سراج عمر صاحب أول أوبريت وطني من ألحانه يدخل دار الثقافات العالم في فرنسا، وهو أوبريت التوحيد للمهرجان الوطني للجنادرية عام 1994م من كلمات خالد الفيصل وأداء محمد عبده، طلال مداح، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، عبدالله رشاد والذي درس في 9 جامعات عالمية، كذلك قام بإعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بالآلات النحاسية العسكرية.

وكان سراج عمر يعاني من متاعب صحية لازمته طويلًا أثرت على نشاطه وساهمت في غيابه.







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