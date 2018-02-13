الوليد بن طلال والأسطورة يدعمون الهلال أمام العين من المدرجات

المواطن - مروة نبيل

حرص الأمير الوليد بن طلال على دعم نادي الهلال أمام العين الإماراتي من المدرجات، ضمن منافسات أولى جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر حساب شركة صلة الرياضية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للأمير الوليد بن طلال وأكد أنه كان أول الحاضرين في مباراة نادي الهلال والعين الإماراتي المُقامة الآن على ملعب الزعيم الجديد إستاد جامعة الملك سعود.

وظهر الأمير الوليد بن طلال وهو يرتدي وشاح نادي الهلال وبدت علامات السعادة على وجهه، تفاؤلًا بإمكانية الفوز على العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا ضمن أولى جولات دور المجموعات.

وأكد الإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الأسطورة الهلالية سامي الجابر يحضر مباراة نادي الهلال والعين الإماراتي من مدرجات ملعب الزعيم الجديد.

ولم يقتصر الدعم على الأمير الوليد بن طلال والأسطورة سامي الجابر فقط، بل حضر مباراة نادي الهلال والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2018، عضو شرف الزعيم الأمير أحمد بن سلطان.

وقام عبد الله الحنيان بنشر صورة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وعلق قائلًا: عضو شرف نادي الهلال الأمير الوليد بن طلال حضر لدعم الزعيم وبمعيته الأمير خالد بن الوليد، وعدد من أفراد أسرته”.

وتُقام مباراة نادي الهلال والعين اليوم ضمن منافسات أولى جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 على إستاد جامعة الملك سعود الذي يحتضن أول لقاء للزعيم، وتُمني الجماهير الهلالية النفس بتحقيق الفوز وتصدر المجموعة الرابعة.







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