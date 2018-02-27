اليوفي يخطط لضم نجم اليونايتد قبل برشلونة والريال

المواطن - محمد سمعة

يتطلع نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية إن اللاعب الفرنسي بوغبا ليس سعيدًا مع مانشستر يونايتد حيث يريد نادي يوفنتوس التعاقد مع نجمه السابق والذي رحل عن البيانكونيري في صيف عام 2016 من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وسيتنافس يوفنتوس مع ناديي ريال مدريد وبرشلونة على التعاقد مع بوغبا خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن مانشستر يونايتد قد يُحدد 100 مليون يورو من أجل بيع بوغبا بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مانشستر يونايتد تعاقد مع بوغبا من نادي يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية في عام 2016.

لعب بول بوغبا مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس الأمم الأوروبية في صيف العام ما قبل الماضي وحصل فيها المنتخب الفرنسي على لقب الوصافة بعد خسارته للقب لصالح المنتخب البرتغالي.

فاز بول بوغبا مع نادي مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي على حساب نادي أياكس أمستردام الهولندي، كان حصد لقب كأس الرابطة وكأس الدرع الخيرية مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

نال بوغبا العديد من الألقاب مع نادي يوفنتوس مثل الفوز بألقاب في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد لن يتخلى عن بوغبا إلا ببيعه بسعر كبير لتعويض الثمن الباهظ والذي دفعه الشياطين الحمر لضم النجم الفرنسي.







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