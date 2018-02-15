امرأة تتهم زوجها بالتعدي عليها وأطفالها بالضرب بمكة.. والشرطة تتفاعل

المواطن - مكة المكرمة

تفاعلت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، مع بلاغ امرأة ادعت تعرضها للضرب وأبنائها من قِبل زوجها، واتهمته بالتلفظ عليها وأنه متزوج من أخرى آسيوية.

وأوضح العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه إشارة للمقطع الصوتي المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي الذي تشتكي فيه امرأة من ظُلم وإيذاء زوجها لها، واعتدائه بالضرب عليها وعلى أولادها، فقد تلقت الدوريات الأمنية بمحافظة الطائف بتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٣٩هـ بلاغ امرأة عن تعرضها وأبنائها للضرب من قِبل زوجها”.

وأضاف القرشي أن المرأة ادعت أن زوجها متزوج بأخرى من جنسية آسيوية، وادعت أنها قامت بالتلفظ عليها، فتم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، ومن ثَمَّ إحالتها إلى مكتب الحماية الاجتماعية.







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