انتقادات حادة لدياز.. ولاعبو الهلال بدون روح

المواطن - مروة نبيل

ساهمت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام الاستقلال الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، في توجيه سهام النقد للمدرب الأرجنتيني رامون دياز.

قال الناقد الرياضي جمال عارف خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “كل السعوديين زعلانين اليوم على خسارة الهلال ونتمنى تحقيق البطولة من أحد ممثلي السعودية بالبطولة الآسيوية”.

وتابع عارف تصريحاته الغاضبة بعد خسارة الهلال أمام الاستقلال قائلًا: “استغرب عناد وقناعات بعض المدربين مثل دياز وسييرا.. لو جلبت ابني سيضع تشكيلة جيدة للهلال اليوم.. الهلال ليس الفريق الذي تعودنا عليه”.

وأضاف: “الحبسي انطرد ليمنع الهدف الثاني.. يجب على الإدارة الهلالية أن تجتمع مع دياز وتناقشه ليتم تحديد الأمور.. ماذا ينتظر دياز من ياسر القحطاني؟.. لماذا قام دياز بإراحة محمد جحفلي وهو أميز مدافع هلالي.. إذا استمر دياز بعناده فالإقالة أفضل”.

ومن جانبه، قال الناقد الرياضي عادل التويجري: “المستوى غير مرضي، خاصة من زعيم القارة الآسيوية وسيدها الهلال.. مهما خبص دياز لكن ماذا فعل اللاعبين على أرض الملعب؟”.

وواصل قائلًا: “دياز خبص وإقالته مغامرة كبيرة جدًّا وبقاؤه للموسم القادم كارثة.. البديل لن يفرق كثيرًا؛ لأن الوقت لا يسمح والخيارات لن تكون أفضل حاليًّا.. إدارة دياز لم تكن جيدة للقاء الاستقلال.. لم يختار تشكيلة جيدة ولم يقرأ المنافس جيدًا.. التغييرات تثبت أن دياز كان يجتهد”.

وأردف قائلًا: “ظروف سييرا في الاتحاد مُسلم بها لكن الظروف في الهلال مع دياز مختلفة لعدة عوامل.. اتفق مع بعض الذين يقولون أن الهلال يستطيع اللعب بدون مدرب.. بن شرقي وكنو وعبدالله عطيف خيبوا ظني”.

واختتم التويجري تصريحاته لـ”أكشن يا دوري” قائلًا: “الإدارة الهلالية تحتاج للمكاشفة مع المدرب دياز واللاعبين من دون روح.. مدرب الاستقلال تجرأ وهاجم بالشوط الثاني بسبب عدم وجود الروح لدى اللاعبين الهلاليين”.







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