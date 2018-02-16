انتقادات لمستوى القحطاني في مباراة الهلال والشباب

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن ركلة الجزاء التي أضاعها ياسر القحطاني في مباراة الهلال والشباب اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، ستفتح على النجم الهلالي موجة من الانتقادات لتراجع مستواه.

وعلَّق الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، على مباراة الهلال والشباب اليوم قائلًا: “الهلال قرع الجرس وقد تكون رصاصة الرحمة بالحسم في الكلاسيكو أمام الأهلي.. الله يعين ريبيروف من غضب الأهلاويين”.

وقام وليد الفراج بتوجيه رسالة لنجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم ياسر القحطاني بعد إضاعته لركلة جزاء في مباراة الهلال والشباب اليوم وقال: “من المهم أن تنتهي مسيرتك والجمهور يصفق لك”.

وعلَّق الناقد الرياضي عبدالله المسند على مباراة الهلال والشباب التي حسمها الزعيم لصالحه بهدفين مقابل هدف قائلًا: “مدرب الشباب كارينيو كثف لاعبي الوسط وبالغ بالدفاع.. الهلال كاد يسجل أكثر لكنه افتقد لصانع ألعاب”.

ومن جانبه، قال الناقد الرياضي سلطان اللحياني عن مباراة الهلال والشباب ضمن منافسات الجولة الـ22: “فوز الهلال مهم برغم الغيابات، وميليسي أحد أهم عناصر الفوز على الشباب.. كارينيو قرأ قوة الهلال واللقاء كان مميزًا من الفريقين”.

وتابع سلطان اللحياني تصريحاته بشأن مباراة الهلال والشباب والنجم ياسر القحطاني قائلًا: “ما زال الهلال يفتقد لمنهي الهجمات.. ريفاس وياسر القحطاني خارج المستوى المطلوب”.

وكانت مباراة الهلال والشباب قد بدأت بشكل سريع للغاية؛ حيث تقدم الزعيم في الدقيقة الخامسة عن طريق الوافد الجديد، المغربي أشرف بن شرقي، وسجَّل العراقي سعد الأمير هدف التعادل لصالح الليث بعد مرور دقيقة واحدة على هدف الهلال.

وأحرز نيكولاس ميليسي الهدف الثاني في مباراة الهلال والشباب في الدقيقة 85 من تسديدة قوية، ليمنح الزعيم 3 نقاط ويُصبح رصيده 46 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الشباب عند 26 نقطة مُحتلًا بها المركز الثامن.







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