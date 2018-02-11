انتهاء المزاد العلني لتردد النطاقات

المواطن - واس

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الأحد 25 جمادى الأول 1439هـ، الموافق 11 فبراير 2018 عن انتهاء المزاد العلني لترددات النطاقات (700 , 800, 1800) ميجاهرتز، حيث شارك في المزاد الشركات المرخص لها تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة (شركة الاتصالات السعودية، شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”, شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”) وذلك للحصول على تراخيص استخدام ترددات لتقديم أحدث خدمات الاتصالات المتنقلة.

وبينت الهيئة أن الشركات المشاركة في المزاد ستتمكن من الحصول على ترددات بمجموع عرض نطاق (80) ميجاهرتز في النطاقات (700 , 800, 1800) ميجاهرتز.

وقالت الهيئة إن طرح هذه الترددات سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات المتنقلة، وتحسين سرعة وجودة الاتصال بالإنترنت.







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