انخفاض أسعار النفط لليوم الثالث

المواطن- متابعة

انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث، أمس، بعدما أظهرت بيانات أن مخزون الخام الأميركي ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 0.3%، إلى 68.80 دولار للبرميل، بعدما كان قد هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 0.5%، إلى 64.19 دولار للبرميل بعدما هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.

وأظهر تقرير من معهد البترول الأميركي في وقت متقدم أول من أمس، أن مخزون الخام الأميركي ارتفع بمقدار 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.







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