انخفاض التجاوزات في مرافق الإيواء ووكالات السفر بالطائف

المواطن - الطائف

ضبطت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف عددًا من المنشآت السكنية السياحية المخالفة، من قبل مختصين من (المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية)، ومفتشي إدارة التراخيص، في إطار جهودها الرقابية على مرافق الإيواء السياحي بمختلف فئاتها ودرجاتها، ووكالات السفر والسياحة بأنحاء المحافظة.

وسجلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ارتفاعًا في التزام مرافق الإيواء السياحي في المحافظة بالأنظمة والتعليمات بشكل عام خلال الفترة الماضية، ولوحظ تطبيق معظمها لمعايير الترخيص والأسعار ومستوى الخدمات، وعدم تشغيل أو إيواء مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وبينت الهيئة أنها تهدف من استمرار هذه الجولات التفتيشية احتواء التجاوزات، والعمل على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، وحصر المخالفات والعمل على تصحيحها حتى لا تتكرر المخالفات في قطاع الإيواء ووكالات السفر والسياحة واللتان تعدان من أنشطة القطاعات في المنطقة.







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