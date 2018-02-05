انخفاض الجنيه السوداني أمام الدولار بشكل غير مسبوق

المواطن- متابعة

قرر بنك السودان المركزي، أمس الأحد، خفض سعر صرف العملة المحلية الذي تتداول به البنوك معروضها الدولاري الشحيح إلى نطاق حده الأقصى 31.5 جنيه سوداني للدولار الأميركي.

وبحسب وكالة رويترز، هوى الجنيه السوداني إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء هذا العام، بعدما جرى تخفيض قيمته إلى 18 جنيهًا للدولار من 6.7 جنيه عقب دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحرير العملة.

واستبعدت الحكومة تبني سعر صرف تحدده قوى السوق، لكنها اعتمدت نطاقًا سعريًّا تتداول فيه البنوك دولاراتها، وبلغ هذا النطاق في بادئ الأمر ما بين 16 و20 جنيهًا للدولار.







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