انطلاق الشراكة بين هيئة الرياضة والتلفزيون السعودي

المواطن – مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انطلاق الشراكة بين الهيئة وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، عند الساعة 12 مساء.

وأضاف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر” في تغريدة أخرى: “هوية جديدة للقنوات الرياضية السعودية ستنطلق في منتصف هذه الليلة”.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد وقع على اتفاقية نقل الفعاليات والأحداث الرياضية وجميع النشاطات والتي ستقيمها الهيئة مع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي.

وأكدت هيئة الرياضة أن القنوات السعودية ستتولى بموجب هذه الاتفاقية تغطية هذه الأحداث، والتي سبق وتم الإعلان عنها من قبل الهيئة، حيث ستنطلق بطولة كأس الهيئة للرياضات الإلكترونية في الأول من مارس وحتى الثالث من الشهر ذاته.

ومن المُقرر أن تنقل القنوات السعودية بطولة المملكة للبلوت في الفترة من الرابع حتى الثامن من شهر إبريل المقبل.

وأعرب تركي آل الشيخ عن سعادته بعد الاتفاق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية على نقل أحداث وبطولات هيئة الرياضة خلال الثلاثة أشهر المقبلة.







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