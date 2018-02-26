انطلاق بطولة كأس الهيئة للرياضات الإلكترونية الخميس المقبل

المواطن – مروة نبيل

أعلن حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انطلاق بطولة كأس الهيئة للرياضات الإلكترونية، يوم الخميس المقبل، في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض “أبيسك”.

وتُنظم بطولة كأس الهيئة للرياضات الإلكترونية تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، خلال الفترة من 1 حتى 3 من شهر مارس المقبل.

ومن المُقرر أن يُشارك في البطولة أكثر من ١٠٠٠ لاعبٍ ولاعبة في بطولات (‪FIFA18 – ‪ league of legend -‪ tekken -‪)super smash- ‪ Mario kart، من مختلف الفئات العمرية بداية من عمر 12 عامًا.

ووصل عدد المشتركين في البطولة لـ22215 مشاركًا ومشاركة، وأتاحت اللجنة المنظمة للبطولة فرصة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المُخصص للبطولة على أن ينتهي التسجيل، ظهر غد الثلاثاء.

ومن المُقرر أن تُقام قرعة إلكترونية لتحديد المشاركين الفعليين، على أن يتم إرسال بريد إلكتروني ورسائل نصية لهم بالموافقة على المشاركة في البطولة من عدمها، كما سيتم أيضًا توضيح كافة تفاصيل المنافسات وأوقاتها والجدول الزمني.

وكان تركي آل الشيخ قد وجه بتخصيص جوائز للفائزين، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على سيارة جيب لاندكرورز، بالإضافة إلى جائزة الاتحاد السعودي للألعاب الإلكترونية والذهنية، البالغة 10 آلاف ريال.

وسيحصل صاحب المركز الثاني على سيارة من نوع “كامري”، فيما سينال صاحب المركز الثالث سيارة من نوع “كورولا”، وأخيرًا سيحصل صاحب المرتبة الرابعة على سيارة من نوع “يارس”، كما سيقيم الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية العديد من الفعاليات المصاحبة والمتنوعة لجميع الحضور.







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