انطلاق مسابقة كأس الملك لخيل الإنتاج بفئتيها

المواطن - واس

يقيم نادي الفروسية غدًا حفل سباقه 52، ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439هـ، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بالرياض على كأسي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لخيل الإنتاج المحلي والمستورد (الفئة الأولى) وهدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين (للخيالة السعوديين المتمرنين).

أوضح ذلك مدير عام نادي الفروسية، عادل بن عبدالله المزروع، مشيرًا إلى أن السباق يتكون من 10 أشواط، وخصص الشوط الثامن على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين (للخيالة السعوديين المتمرنين)، والشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات) فئة أولى، والشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين للخيل المستوردة (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات فأكثر) فئة أولى وجميع الأشواط مسافتها 2000 متر، متمنيًا التوفيق للجميع.







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