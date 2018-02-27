اهتمام واضح بالمرأة في تنمية الدولة.. والدليل تعيين 3 نساء بأوامر ملكية

المواطن - أمل الغامدي - الباحة

سلطت الدولة جُل اهتمامها مؤخرًا على دور المرأة في الدفع بعجلة الاقتصاد والنهوض بالوطن، لتنفذ كل ما بشأنه رفع مستوى المرأة، ليزيد تواجدها ودورها وترسخ مكانتها في المملكة، وهو ما يتجلى واضحًا في الأوامر الملكية.

وتؤكد الأوامر الملكية اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالمرأة ودورها المهم في قطاعات الدولة، وتؤكد أيضًا أنهما يؤمنان بأهمية دورها، وهو ما يعكسه الأمران الملكيان بتعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية “للتنمية الاجتماعية” وتعيين كوثر الأربش وغادة الغنيم أعضاء في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

ورفعن جميعهن عبارات الشكر والثناء والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين؛ لأن الأوامر الملكية دليل كافٍ على ثقة الملك وولي العهد في المرأة السعودية وعطائها وتميزها بأن تتولى أعلى المناصب بكل جدارة وتمكن ومقدرة، وأن يكون هناك بصمة وثبات وتحقيق لرؤية 2030 في شتى الميادين؛ لما للمرأة من دور أساسي ومهم.







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