باعشن: أدوار المرأة السعودية تمتد لعقود طويلة وليست وليدة اللحظة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تحرص دومًا المتحدثة باسم سفارتنا بالولايات المتحدة الأميركية، فاطمة باعشن، على نقل صورة رائعة عن المرأة السعودية للغرب، حيث أكدت أن الإصلاحات التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تسير على نحو جيد، مؤكدة أن من العناصر الرئيسية لإصلاحاته زيادة تواجد السيدات في القوى العاملة.

وأوضحت باعشن خلال لقاء أجرته مع شبكة “فوكس بيزنس” الأميركية، أن “تاريخ المرأة من الإسهامات الفعلية في المجتمع يمتد منذ عقود طويلة، وليس وليد اللحظة أو حتى تلك الإصلاحات، فالمرأة السعودية تقوم بأشياء مدهشة منذ عدة عقود، والآن يتم تيسير البيئة لمساهمتها مثل أي شخص آخر“.

وبدأت المرأة في شغل مناصب متنوعة في عدة مجالات مثل السوق المالية السعودية، التي ترأسها امرأة، وزارة العدل، مكتب المدعي العام، ومراقبة جوازات السفر. في عام 2018 -ولأول مرة في تاريخ المملكة- سمح للنساء بالدخول إلى ملعب لمشاهدة كرة القدم.

وأضافت المتحدثة باسم السفارة في الولايات المتحدة: “لقد رأينا زيادة تدريجية ومنهجية في أعداد النساء في العمل بشكل واضح، وهو مؤشر إيجابي على المسار العام للإصلاحات“.

وعن الحملة التي شنتها السعودية ضد الفساد، والتي أدت إلى توقيف المئات من المسؤولين والأمراء خلال نوفمبر الماضي، قالت باعشن: إنها انتهت بشكل فعلي بعد أن نجحت المملكة في استرداد ما يزيد عن 107 مليارات دولار، وذلك عبر عمليات التسوية التي أجرتها مع الموقوفين على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وكانت باعشن قد أكدت خلال لقاء إعلامي سابق، أن رؤية 2030، دومًا ما تمتلك شيئًا للجميع في هذه الرؤية، إنها تتحدث عن الانفتاح والتنويع، كما تتحدث عن تطوير مختلف الصناعات مثل الترفيه والرياضة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وما إلى ذلك من إصلاحات ضرورية.







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